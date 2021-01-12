Около 8 тыс. южноуральцев сделали бесплатные ПЦР-тесты на ковид в торговых центрах. Вирус нового типа выявили у 2%, то есть примерно у 160 человек. При этом, напомним, анализы не брали в тех случаях, если признаки ОРВИ, как говорится, на лицо.— По поручению губернатора в Челябинской области будет наращиваться объем тестирования, в том числе и в ТРЦ, — сообщили в пресс-службе главы региона.Экспресс-тесты закупают за счет областной казны. Часть из них направят в приемные отделения больниц.— В целом, ситуацию на новогодних каникулах я оцениваю как стабильную. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции ниже единицы, также снижается количество госпитализаций и пневмоний. У нас в регионе теперь есть положительный опыт тестирования в ТРК, считаю, что эту практику мы, как минимум на выходных, должны продолжить, — подытожил Алексей Текслер.Анализы брали в ТРК Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Кыштыма, Златоуста, Аши, Сатки, Троицка, Пласта, Южноуральска, Карталов, Копейска, Аргаяша и Коркино. В числе участников была и журналист «Комсомолки». Как проходило тестирование и много ли желающих собралось первый день — в нашем репортаже. Какой результат получила наша коллега, — узнаете по ссылке.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru