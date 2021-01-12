В Челябинске скончался 44-летний водитель скорой помощи МАУ «Челябметтранс» Алексей Задорин. Об этом сообщает мэрия.— Любящий семьянин, внимательный отец, жизнерадостный, отзывчивый человек, которого искренне ценили и уважали коллеги. Один из немногих, чья фотография не исчезала с доски почета «Челябмедтранса», — сообщили в администрации Челябинска.В октябре в Магнитогорске на 59-м году жизни скончался водитель скорой помощи. У него была диагностирована коронавирусная инфекция.Летом в Челябинске от коронавируса умер 24-летний водитель детской городской поликлиники №1 Сергей Гришов.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru