Каток в парке имени Терешковой не будет работать 13 и 14 января, об этом сообщили в городской администрации. Напомним, площадку для отдыха закрыли для посещения еще 11 января из-за снегопада. А сейчас ограничение продлили из-за морозов.На улице сегодня так холодно, что даже не хочется выходить из помещения. Однако если вам мороз не преграда, и вы хотите покататься на коньках, можете отправиться на каток в парк имени Пушкина — он работает.Каток в парке Гагарина тоже будет закрыт 13 и 14 января.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru