Мусорный полигон в Полетаево рекультивируют. Причем, эта работа будет проводиться поэтапно, а не когда он исчерпает свои возможности, как это было с челябинской свалкой.— На полетаевском полигоне есть три «карты», новых копать не будет. Одна заполнена полностью. Ее должны уплотнить, разобрать, после приступить к рекультивации. Тоже самое будет со второй и третьей. Не надо думать, что все бросят и оставят так, — рассказал на радио «Комсомольская правда» в Челябинске (95,3 FM) замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.Сейчас в Полетаево работает много цехов по сортировке и переработке.— В интересах полигона — как можно меньше отправлять на захоронение, чтобы их мощность не исчерпалась, — добавил Виталий Безруков.Напомним, полигон в Полетаево начал работу после закрытия Челябинской свалки и был запланирован как временный. До сих пор у жителей возникают вопросы по части вреда для экологии.— Полигон построен по современным нормативам. Он изолирован, никакого вредного воздействия не оказывается. Есть колодцы по которым проводятся замеры, — заверил Виталий Безруков.Ранее глава региона Алексей Текслер говорил, что разрешение в Полетаево действует до 2024 года. В конце декабря власти снова заговорили о строительстве большого полигона в Чишме.— По Чишме планы остаются. Нас подвела компания, которая должна была делать концессию. Это будет не просто захоронение, а мусороперерабатывающий комплекс. Со временем процент захоронения будет уменьшаться. Пока мы определили минимум 50%, — рассказал Виталий Безруков.ТЕМ ВРЕМЕНЕМВ Челябинске ждут визит Виктории Абрамченко — вице-премьера, курирующую экологию. Региональное министерство экологии ожидает, что она будет проверять как идет рекультивация закрытой челябинской свалки и вот почему.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru