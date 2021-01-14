Черно-белым с «витязями» не везет. Статистики подсчитали, что в Челябинске «Трактор» последний раз праздновал победу над этой командой аж два с половиной года назад. Та же статистика показала, что в «медведи» потерпели поражение в последних пяти матчах турнира КХЛ... Так, что челябинцам крайне важно было реабилитироваться перед родными болельщиками.К началу второго периода у поклонников черно-белых появилась надежда: на 22-й минуте в меньшинстве, после прохода по флангу точно в дальнюю девятку пробил Вячеслав Основин — 1:0. Ближе к середине третьего отрезок матча преимущество «Трактора» закрепил Денис Бодров, дальним броском поразив ворота «Витязей» — 2:0. Спустя несколько минут гости отыграли одну шайбу, а за полторы минуты до конца периода заменили вратаря на шестого полевого вратаря. Но успех был на стороне «Трактора». Команда прервала серию из пяти поражений кряду, и несчастливую статистику домашних игр с «Витязем».16 января в Челябинске «Трактор» сыграет с ярославским «Локомотивом». Это будет второй матч текущей домашней серии черно-белых.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru