Сразу три массовых аварии с вылетом на встречку и пострадавшими произошли в Челябинске за минувшие сутки. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили в городском управлении ГИБДД.Утром массовое ДТП с участием трех легковушек произошло на улице Кожзаводская, 108б. В 7 утра 38-летний Lada Vesta не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся сначала с Renault Megane, а затем — с Lada Granta. пострадал 60-летний водитель иномарки.По похожему сценарию произошла авария на проспекте Ленина,50. Там в 9:15 столкнулись четыре иномарки. Как рассказали в городском управлении ГИБДД, водитель Volkswagen Golf не справился с управлением и на полосе встречного движения въехал в Hyundai Elantra. Последний автомобиль из-за удара изменил направление движение и отлетел сначала в Hyundai Creta, а затем в Chevrolet Aveo, который в итоге наехаел на бордюр. Без пострадавших не обошлось. Травмы получил водитель Volkswagen. Врачи назначили ему амбулаторное лечение.Вечером на проспекте Ленина,13 лишенный прав 47-летний водитель за рулем Audi 100 учинил массовое ДТП с тремя автомобилями. Он тоже не справился с управлением, и на встречке столкнулся с Volkswagen Polo, который отлетел в Hyundai Solaris. В Госавтоинспекции уточнили, что телесные повреждения получила водитель Hyundai.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru