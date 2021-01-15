В Челябинской области за сутки зарегистрировали 295 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет детей. С начала пандемии число заболевших достигло 40 565. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.Скончались 15 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались 9 пациентов.Больничные палаты при этом покинули 390 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 26 039 человек. Под присмотром врачей остаются 13 024 зараженных.В Челябинской области режим повышенной готовности действует до 24 января.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru