Дорожники продолжают в круглосуточном режиме чистить улицы Челябинска от снега. Как сообщили в комитете дорожного хозяйства города, в ночь с 14 на 15 января рабочие вывезли с 2390 тонн снега.— Сегодня ночью в Челябинске снег с дорог и тротуаров убирали 78рабочих и 185 спецмашин, — рассказали в комитете дорожного хозяйства Челябинска. — Дороги очищали механизированным способом. Работали также на остановках общественного транспорта, тротуарах и прилотковой части: чистили от снега и грязи, подсыпали опасные участки для предотвращения образования гололеда.Также ночью подрядной организацией проводилась обработка проезжей части улицы Салавата Юлаева после выхода воды.Сегодня работа по уборке улиц продолжится. На улицы выйдут 263 рабочих на 238 спецмашинах.На Челябинскую область надвигаются снегопады, и в министерстве дорожного хозяйства региона тоже готовятся к непогоде. Подрядчик, ответственный за содержание дорог, готовит технику. Состояние дорог ведется круглосуточно.— Первоочередная задача — обеспечить подъезды к социально-значимым объектам: больницам и школам, — добавили в Миндортрансе.Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru