В рамках транспортной реформы в Челябинске введут новую транспортную карту. Проезд и пересадки с будет выгоднее. Кроме того, пассажирам не придется трясти мелочью.— В большинстве случаев карты имеют индивидуальное примечательное название. В Москве это «Тройка», в Санкт-Петербурге — «Подорожник». Жители соседнего для нас Екатеринбурга пользуются «Екартой», пользователи общественного транспорта Твери имеют карту «Волга», — рассказали в миндортрансе.Приложить название для карты может любой желающий, перейдя по ссылке на сайте Миндортранса. Там нужно указать свое имя, город проживания, предложить свое название и объяснить, почему.— Какое название должно быть у нашей, челябинской карты: «Урал», «Телепорт», «Метеорит», «Вжух» или даже «Черешня»? Интересно услышать ваши предложения! — отмечают в Миндоре.Отметим, что сейчас в Челябинске есть транспортные карты. В них сумма скидки за проезд рассчитывается от суммы пополнения — чем больше положишь на нее, тем дешевле. По ней можно купить пересадочный билет с бесплатными пересадками в течение часа. Также горожане могут оплатить проезд по обычной банковской карте, но скидки уже не будет.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru