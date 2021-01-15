В последнее время конкуренты челябинского депутата Государственной Думы Андрея Барышева пытаются «очернить» народного избранника и распространяют в соцсетях сомнительную информацию. Также в ход идут разные методы «черного пиара»: начиная от испорченных баннеров и заканчивая развешанными плакатами с инициативами Барышева на заборе кладбища. Больше всего соперники «играют» на теме пенсионной реформы, утверждая, что якобы Барышев, как и все единороссы, в 2018 году поддерживал повышение пенсионного возраста.Депутат, который, кстати, является беспартийным, рассказал, как все было на самом деле, и почему он вышел с собственной инициативой:— Чтобы больше ни у кого не возникало вопросов, как я голосовал по закону о повышении пенсионного возраста, объясняю: изначально я был против его повышения, но не против выбора людей, когда им идти на пенсию. Именно об этом позже был подготовлен соответствующий законопроект, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. Почему голосовал за в первом чтении? Потому что, планировалось внести (по крайней мере, нам так обещали) ряд серьезных поправок ко второму и третьему. Но они так и не были внесены. И поэтому я не стал голосовать и вышел с собственной инициативой, дающей людям право выбора, чтобы они сами решали, работать им после 55 (60) лет или нет (учитывая состояние здоровья и другие факторы). Принятый закон о повышении пенсионного возраста не дал положительных результатах, о которых нам все говорили — даже называлась экономия бюджета. В Минфине подсчитали, что за три года она составит от 620 млрд до 1,3 трлн. Но получилось все с точностью до наоборот, уже первый год действия закона показал, что никакой экономии в помине нет. То есть, реформа не принесла ожидаемого результата. Что и следовало доказать.