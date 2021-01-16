В этом году турнир памяти Лукашевича и Середкина пройдет в столице Южного Урала уже в 39-й раз. На эти состязания прыгунов-высотников, которые пройдут в легкоатлетическом манеже УралГУФК, съедутся одни из лучших легкоатлетов России и мира. В этом году главными звездами турнира станут трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене и олимпийская чемпионка Анна Чичерова. В мужских состязаниях в прыжках в высоту главными фаворитами станут призеры чемпионатов мира Михаил Акименко и Илья Иванюк. В секторе для прыжков с шестом челябинцы будут болеть за серебряного призера чемпионата Европы-2018, кандидата на участие в Олимпийских играх-2021 в Токио Тимура Моргунова.В турнире будут участвовать не только именитые и опыте атлеты, но и молодые спортсмены. Всего будет разыграно 15 комплектов наград в разных видах программы и в различных возрастных категориях.Организаторы пока не озвучивают размер премиальных для приглашенных спортсменов. В прежние годы за первое место мужчины и женщины получали по 50 тысяч рублей, за второе — 30, за третье — 20. Однако точно известно, что за установление мирового рекорда спортсмен получит 50 тысяч долларов. Для этого мужчинам нужно будет прыгнуть выше 245 см, женщинам — 209, с шестом — преодолеть планку выше 6 метров 18 сантиметров — у мужчин, и выше 506 см — у женщин.В турнире также примут участие мастера спорта международного класса, победители, призеры чемпионатов России и международных соревнований: Цыплаков Даниил, Анищенков Никита, Асанов Александр, Поздняков Семен, Ведешкин Кирилл, Одинева Татьяна, Ярышкина Александра, Спиридонова Наталья, Халикова Аделина, Королева Кристина, Желябин Дмитрий, Мудров Илья, Горохов Георгий, Жук-Краснова Ангелина, Иванова Ирина, Гатауллина Аксана. Торжественное открытие соревнований состоится 19 января в 16.00 в УСК УралГУФК (ул. Энгельса, 22).Отметим, что неделю назад прыгуны-высотники выступали в Екатеринбурге на подобных состязаниях. Там турнир из-за сложной эпидобстановки проводился без зрителей. В Челябинске решили пригласить болельщиков на трибуны. Разумеется, с соблюдением всех правил санитарной безопасности — маски и социальная дистанция в полтора метра.СПРАВКА «КП»ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙДата проведения: 19 январяМесто проведения: Челябинск, УСК УралГУФК (ул. Энгельса, 22)10.30 Прыжок с шестом (девушки до 18 лет, юниорки до 20 лет)11.30 Прыжок в высоту (юноши до 16 лет, мужчины-ветераны)11.30 Прыжок в высоту (девушки до 16 лет)12.30 Прыжок с шестом (юноши до 18 лет, юниоры до 20 лет)13.30 Прыжок в высоту (девушки до 18 лет, юниорки до 20 лет)13.30 Прыжок в высоту (юноши до 18 лет, юниоры до 20 лет)16.00 Торжественное открытие соревнований16.20 Прыжок с шестом (мужчины, женщины)16.45 Прыжок в высоту (мужчины)16.50 Прыжок в высоту (женщины)