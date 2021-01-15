Теперь официально. Вице-мэра Челябинска по городской среде Александра Егорова назначили на должность заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта. Соответствующее постановлене подписал губернатор Алексей Текслер.Новые полномочия Александр Егоров примет во вторник, 19 января. В документе также сказано, что первые три месяца будут испытательными.Кстати, о назначении стало известно еще в декабре 2020 года. Тогда еще заместитель мэра прокомментировал это сообщение следующим образом:— Думаю, еще рано что-то комментировать. В первую очередь я буду заниматься маршрутной схемой (то, что сейчас делает ЮУрГУ) и транспортными вопросами, — рассказал КП-Челябинск Александр Егоров.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru