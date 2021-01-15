В Челябинской области родители смогут потренироваться в заполнении заявления на зачисление ребенка в 1-й класс в электронной форме на 2021/2022 учебный год. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.Тестовая форма будет доступна с 18 января по 22 февраля на портале «Образование Челябинской области». Чтобы оформить заявление, нужно зайти в раздел «Регистрация заявлений», а далее — в «ТЕСТОВАЯ! Регистрация заявления в первый класс будущего года!». После завершения пробного периода все заявления будут удалены.Таким способом родителей хотят познакомить с информационной системой. Отметим, что кардинальных изменений не произошло: заявление будут принимать в электронной форме и очно. Как сообщила начальник Управления общего образования регионального минобра Елена Тюрина, поменяются только сроки проведения приемной кампании.— Сейчас прием заявлений начнется только с 1 апреля 2021 года. Срок окончания первого этапа приемной кампании тот же — 30 июня. Затем, с 6 июля по 5 сентября, будет осуществляться прием заявлений на зачисление детей в школу вне зависимости от места проживания, — рассказала Елена Тюрина.Подать электронное заявление может один из родителей либо на портале «Образование Челябинской области», либо на Госуслугах. Форма автоматически направляется в школу, где ее обрабатывают. После в образовательное учреждение нужно принести документы, необходимые для зачисления. Сроки подачи бумаг каждая школа устанавливает самостоятельно. Обратим внимание на то, что удалено подать заявление смогут только пользователи, зарегистрированные на Госуслугах и имеющие учетную запись в ЕСИА.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru