Следственный комитет Челябинской области наградил двух школьниц из деревни Кузбаево (Чебаркульский район), которые спасли детей, оказавшихся в «ловушке». 9-класснице Виолетте Нуранбековой вручили медаль СК России «Доблесть и отвага», а ее двоюродной сестре, которая учится в 7 классе, Эмилии — почетную грамоту председателя СК России.Как рассказали в пресс-службе СК Челябинской области, инцидент произошел в марте прошлого года. Когда сестры возвращались домой из школы, то услышали крики, доносившиеся из траншеи рядом с дорогой. Мальчики 9 и 12 лет не заметили полынью, затянутую льдом, и провалились. Увидев детей, Виолетта отправила Эмилию за взрослыми и сухими вещами, а сама поспешила к ним. По очереди она вытащила мальчиков из воды на лед, сняла с них мокрые вещи и переодела в сухую одежду. После ребят отвезли к родителям.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru