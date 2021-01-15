В Металлургическом районе завершили починку теплотрассы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. Сейчас идет заполнение системы, а уже в 22:00-22:30 начнут отапливать дома.— Ход восстановительных работ на месте проконтролировал заместитель Главы Челябинска Александр Астахов вместе с ИО директора МУП «ЧКТС» Александром Заярным, — рассказали в администрации города.Напомним, из-за аварии без тепла остались 51 многоквартирный дом, 15 частных и 3 объекта социального назначения. По данному факту прокуратура Металлургического района начала проверку.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru