Утром в субботу, 16 января, челябинские дорожники бросили силы на борьбу с колеей, которая образовалась на магистралях города.— В связи с повышением температуры воздуха на ближайшие два выходных дня подрядчиками брошены все силы на ликвидацию колейности на проезжей части, поэтому просим жителей отнестись с пониманием, не мешать дорожной технике в уборке города, — сообщили в комитете дорожного хозяйства.Напомним, всю неделю челябинские автомобилисты жаловались на скользкие дороги. Участились случаи ДТП, когда водители не могли справиться с управлением. Так, на Копейском шоссе водитель троллейбуса занесло в металлическое ограждение, а маршрутчик получил серьезные травмы. В Миассе иномарка влетела в столб и загорелась, по словам очевидцев, это было такси. А этого автомобилиста развернуло на пустой дороге и он врезался в дерево. Ситуация достигла апогея в четверг: сразу три массовых аварии с вылетом на встречную полосу и пострадавшими.О том, как транспорту приходится проезжать через колеи, сняли на видео.Также продолжается очистка тротуаров и парковок. Сегодня на улицах Челябинска работает 221 единица техники и 277 дорожных рабочих. Дорожные машины сопровождают экипажи ДПС.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru