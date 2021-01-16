Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 16 января 2020 составило 40 866 случаев (+ 301). Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Отметим, что число новых зараженных последний раз достигало отметки в 300 5 января.Число выздоровевших по-прежнему больше — за прошедшие сутки это 387 человек. Всего 26 426 южноуральцев победили коронавирус. Накануне вице-губернатор Ирина Гехт заявила о выходе на плато.На лечении остаются 12 923 человека.За прошедшие сутки умерло 15 человек. Непосредственно от COVID-19 — восемь человек, от других заболеваний (коронавирус сопутствующий) — семь.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru