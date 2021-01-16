Утром в субботу, 16 января, в трамвайном депо №3 Магнитогорска произошло ЧП.— Поступило сообщение о загорании двух отдельно стоящих трамваев, находящихся на открытой площадке. Подразделения МЧС работали по рангу пожара «1 БИС», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.Площадь возгорания составила 60 «квадратов». На место выехали сотрудники отдела дознания, чтобы установить причину пожара.Горожане обсуждают, пострадали ли новые вагоны.— Старый загорелся, пламя подхватил новый вагон, — пишет Салават Маликов в группе «Чёрное&Белое Магнитогорск».Старый, по очертаниям. Новый, как раз, перед ним. Счастливчик, — пишет Алексей Куряпин.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru