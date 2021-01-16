На улице Салавата Юлаева, в районе дома №29, произошла коммунальная авария. Вода разлилась по проезжей части.— Хожу в спортзал неподалеку, третий день воды нет. Говорят, у жителей ближайших домов нет отопления, — жалуется читатель КП-Челябинск.— На дороге какое-то ледяное месиво, не пройти, — рассказал житель одного из ближайших домов.Сейчас на месте работают коммунальные службы. В справочной МУП ПОВВ ответили, что им заявок не поступало, отключений по ближайшим домам нет. В диспетчерской ЖКХ города тоже оказались не в курсе.В ДЭЗ Калининского района сообщили, что там должен работать именно водоканал:— Еще 14 числа передавали заявку, что около магазина «Магнит» разлилась вода.Напомним, накануне вечером в Металлургическом районе несколько часов устраняли коммунальную аварию, из-за которой более 50 домов остались без тепла.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru