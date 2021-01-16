12 многоэтажек и восемь частных домов в челябинском поселке Смолино остались без тепла из-за проблем на котельной «Агромаш». Прокуратура начала проверку.— В настоящее время место порыва не установлено, осмотрено 2/3 сетей. В ходе проверки будет дана оценка исполнения уполномоченными органами обязанностей по организации теплоснабжения, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.Напомним, накануне вечером в Металлургическом районе несколько часов устраняли коммунальную аварию, из-за которой более 50 домов остались без тепла. Между тем, в соцсетях жители жалуются, что отопление дали не всем.— 15 января произошла авария на трассе, отключили 33 дома на ЧМЗ в районе Першино до 22 часов аварию устранили, но управляющая организация не думала даже, что дома нужно подключить к отоплению и горячей воде. Так жители домов мерзли всю ночь в своих квартирах, а многие живут с детьми и стариками, которым болеть нельзя. К утру дозвонилась до диспетчера, но новости остались прежними, подключаем 33 дома, — написали в группе «Подслушано ЧМЗ».К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru