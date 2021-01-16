В воскресенье, 17 января, челябинцев приглашают сдать бесплатный ПЦР-тест в ГКБ 1. Принимать будут с 9:00 до 14:00 на Воровского, 16, кабинет 103.При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Не забудьте о маске и соблюдайте социальную дистанцию.— Результат теста на COVID-19 можно будет узнать через несколько дней в поликлиниках по месту жительства, — пояснили в пресс-службе администрации города.Как объяснили в мэрии, исследование проводится с целью выявления бессимптомных больных. Если вы почувствовали признаки коронавируса или обычной простуды, останьтесь дома и дождитесь врача, чтобы не заразить других.Также сдать тест на ковид можно в ТРК. Адреса тут.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru