А Магнитогорске на 44 году жизни умер известный в городе предприниматель Сергей Тверской.— Болезнь забрала так быстро и внезапно, что никто из нас не может поверить, что его больше нет. Он безмерно любил свою семью, был надежным партнером, целеустремленным руководителем, профессионалом своего дела, — сообщается на странице его клиники «Семейный доктор».Причина смерти не уточняется.Сергей Тверской — учредитель клиники «Семейный Доктор» и одноименной аптеки, фитнес-центра «Другое Измерение». Работал генеральным директором АО «Магнитогорскгражданпроект», первым заместителем гендиректора «Магнитогорский Гипромез».Прощание состоится во вторник, 19 января, с 12:00 до 13:00 по адресу: Челябинский тракт 3/1, 5 зал.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru