Вечером в субботу, 16 января, произошел пожар в листопрокатном цехе №10 Магнитогорского металлургического комбината.— Уже через 5 минут первый расчет 51-й пожарно-спасательной части был на месте. К моменту прибытия происходило горение на установке маслоподачи. Было принято решение направить в район ЧП дополнительные силы. Борьба с огнем велась в условиях высокой температуры. Работали звенья газодымозащитной службы, созданы три боевых участка на тушение пожара, защиту кабельной галереи и проверку подвальных помещений. Проложена магистральная линия, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.Из цеха смогли эвакуироваться 18 рабочий, погибших и пострадавших нет. Для ликвидации последствий пожара привлечено 69 человек и 21 единица техники.Лабораторией ММК проведены замеры проб воздуха, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru