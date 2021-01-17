В Челябинске рано утром, 17 января, машина такси врезалась в дерево. Авария произошла около семи утра на въезде в Металлургический район.— Увидел, что на разделительной полосе стоит такси, обнявши дерево, еще четыре машины были с включенными аварийными огнями. На месте работал экипаж ГИБДД, — сообщил КП-Челябинск очевидец.Информация о ДТП и пострадавших уточняется.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru