В Челябинской области за сутки коронавирусом заболели 303 человека, в том числе один школьник. 16 пациентов скончались. Такие данные озвучил минздрав региона.По данным на утро, 17 января, COVID-19 подтвержден уже у 40 169 южноуральцев. 26 805 пациентов выписаны из больниц.За прошедшие сутки умерли 16 человек. Восемь пациентов скончались непосредственно от коронавируса, у других были тяжелые сопутствующие заболевания.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГде в Челябинске 17 января сдать тест на коронавирус (адреса и график работы пунктов).К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru