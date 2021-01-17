В спорткомплексе Южно-Уральского госуниверситета решили освятить воду в бассейне. Как сообщили в вузе, таинство состоится в праздник Крещения 19 января в 14.00.— Для тех, кто боится крещенских морозов, есть отличная альтернатива — купание в освященной воде, — добавили в спорткомплексе.Ради освящения отменяется один сеанс на 14.15, после обряда все желающие смогут продолжить купания.Освящение воды в спорткомплексе проводили несколько лет подряд, но в последние годы отказывались от этой идеи.Добавим, что в вузе ведутся курсы теологии, на которых учатся священнослужители и многие верующие.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru