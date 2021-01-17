В Москве передадут останки южноуральского красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Имя бойца помог установить сохранившийся медальон.Дмитрия Игнатова был родом из Златоуста. Он числился пропавшим без вести с сентября 1942 года. И только в 2021 году его прах будет похоронен на родине, а личные вещи переданы родственникам.Останки красноармейца были обнаружены в Зубцовском районе Тверской области во время экспедиции. Поисковикам удалось откопать редкую вещь — хорошо сохранившийся медальон. В нем было указано, что владельцем является Игнатов Дмитрий Андреевич, 1911 г.р., уроженец города Златоуст Челябинской области. Его родственники до сих пор живут в Златоусте, поэтому было принято решение о погребении останков на родине красноармейца.Церемония передачи состоится 19 января в московском Музее Победы.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru