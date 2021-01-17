После недавней пятиматчевой проигрышной серии «медведям» срочно нужно было исправлять ситуацию и набирать очки. В первом матче домашней серии «Трактор» сумел одержать победу над «Витязем» — 2:1. А повод хороший — День рождения Челябинской области и День рождения ледовой арены.В этом сезоне «Трактор» уже встречался с «Локо». В Ярославле челябинцы уступили с минимальным счетом 1:2. А в столицу Южного Урала «железнодорожники» приехали в роли лидеров Западной конференции — 63 очка и текущее третье место.В сегодняшнем матче с ярославцами черно-белые открыли счет уже на второй минуте — гол на счету Вячеслава Основина. На 13-й минуте Томаш Гика, замкнув передачу Виталия Кравцова, удвоил преимущество «Трактора». А в середине второго периода еще один легионер «медведей» Лоуренс Пилут довел счет до 3:0. За пару минут до сирены Даниил Ильин поставил точку в этом матче — 4:0. Голкопер Роман Вилл записал в свой актив еще один «сухарь» за «Трактор».Черно-белые продолжат домашнюю серию 19 января матчем с омским «Авангардом». 21-го «Трактор» сыграет в Челябинске с уфимским «Салаватом Юлаевым».К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru