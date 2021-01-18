В Челябинскую область придут крещенские морозы. Аномально низких температур, по данным синоптиков, в регионе не ожидается, но ночью столбики термометров опустятся до -23°C.По данным челябинского гидрометцентра, 18 января в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем -14... -19°C. Ветер западный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с.В Челябинске чуть теплее: днем -14… -16°C.Согласно прогнозу сервиса World Weather, к вечеру начнет холодать, и ночью столбики термометров опустятся до -23°C. Аналогичный прогноз дает «Погода» на Mail.ru — согласно ему, похолодает до -22°C. Если задумали окунуться в купели, подготовьтесь к этому правильно. Для вашего удобства, мы собрали правила безопасного купания в проруби на крещение в одной картинке:К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru