Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 18 января 2021 года составило 41 471. За минувшие сутки официальную статистику минздрава пополнили еще 302 зараженных, среди них три человека.За прошедшие сутки выписаны 383 человека, всего 27 188 выздоровевших. На лечении остаются 12 734 человека.За прошедшие сутки умерло 16 человек. Непосредственно от COVID-19 — 10, от других причин — шесть.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru