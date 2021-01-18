В ходе торжественной церемонии дипломы победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской областибыли вручены работникам пищевой промышленности, фермерам и фотографам. Победителями в фотоконкурсе минсельхоза «Деревня — мой дом родной!» в 2020 году стали: 1 место — Наталья Вольвач, областная газета «Губерния», 2 место — Ольга Бороденок, агентство новостей «Доступ». Среди муниципальных фотокорреспондентов первое место занял Андрей Мизеров из газеты «Сосновская нива», второе место — Валерий Медведев, газета «Восход», Аргаяшский район. Лучшим фотографом-любителем признана Светлана Макаровских из Сосновского района.Благодарственным письмом Губернатора Челябинской области награждена директор ООО «Смолинский пивовар» Анна Глазкова. Компания удостоена бронзовой медали в российском конкурсе пивоваренной продукции «Росглавпиво- Главное пиво России 2020».Также Благодарственным письмом Губернатора Челябинской области награжден Денис Назаров, руководитель компании «Революция вкуса», которая выпускает продукцию под брендом «Сыры из Сыростана» (сыроварня «Известнáя»), — за победу в Первом национальном конкурсе региональных брендов «Вкусы России».В областном конкурсе журналистских работ «Золотая нива» победителями стали: в номинации для областных СМИ — радиокорреспондент ГТРК «Южный Урал» Олеся Тимонина, телекорреспондент АО «Областное телевидение» Владислав Чухров, корреспондент газеты «Южноуральская панорама» Евгений Аникиенко, редактор агентства «Урал-пресс-информ» Инна Шемаева, автор телевизионной программы «Земля южноуральская» ГТРК «Южный Урал» Марина Антимирова, корреспондент «Российской газеты» в Челябинске Евгений Китаев.В номинации для городских и районных СМИ дипломы победителей достались Юлии Молчановой, газета «Советское село», Варненский район, Елене Мажауровой, телевидение. Нагайбакский район, Наталье Корольковой, газета «Степные зори», Чесменский район.