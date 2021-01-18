Житель поселка Кумысное Тимур Садыков, зверски убивший свою жену на глазах у детей, попытался оспорить решение суда, отправившего его в колонию строгого режима на 10 лет. Надеясь сократить срок, мужчина заявил, что у него не было умысла на убийство.— Прокурор в суде второй инстанции настаивал на законности приговора. Судебная коллегия по уголовным делам областного суда приговор районного суда оставила без изменения. Приговор вступил в законную силу, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.Напомним, преступление потрясло маленький поселок: Оксану Садыкову знали все. Она работала воспитателем в детском садике, многие водили к ней в группу своих детей. Сам мужчина нигде не работал, часто уходил в запои. Подруги погибшей рассказывали, что она жаловалась в полицию на угрозы супруга — он избивал и насиловал ее. На него завели дело за угрозу убийством. Пока шло следствие, свои угрозы мужчина воплотил в жизнь.В ноябре прошлого года суд отправил Тимура Садыкова в колонию строгого режима на 10 лет и 1 месяц. При назначении наказания присяжные не нашли оснований для снисхождения— Садыков в состоянии алкогольного опьянения, из личной неприязни, в ходе ссоры ножом нанес несколько ударов в область грудной клетки потерпевшей, причинив ранения, от которых она скончалась на месте преступления. Своими преступными действиями осужденный намеренно лишил жизни мать двоих малолетних детей, — рассказала Наталья Мамаева.У супругов остались трое детей, их сейчас воспитывает бабушка. В пользу матери погибшей и детей суд взыскал по 500 тыс. рублей каждому, на общую сумму 2 млн рублей.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru