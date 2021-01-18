Возле парка «Плодушка» 37-летний водитель Renault сбил 80-летнюю женщину. ДТП произошло вечером в субботу, 16 января, в 19:40.От полученных травм пенсионерка умерла в больнице. Как сообщили в отделе пропаганды БДД ГИБДД Челябинска, женщина переходила дорогу в неустановленном месте.Как сообщили в ГИБДД, за прошедшие трое суток в Челябинске пять человек пострадали в ДТП.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru