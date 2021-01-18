Контрольно-счетная палата нашла нарушения при проверке финансовых документов по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске. Объем средств, охваченный проверкой, составил порядка 2,4 млрд рублей.Установлены нарушения при ведении бухгалтерского учета и оформлении отчетности на 1,7 млрд рублей.— Информация в инвентарных карточках, характеризующая принятые к учету автомобильные дороги, не отражена или отражена не в полном объеме. Как следствие, отсутствует возможность установления важнейших характеристик автомобильных дорог, наличия в их составе дорожных сооружений, — говорится в отчете КСП.Проверка также установила, что деньги на сумму более 121 млн потрачены неэффективною. Нарушен бухучет по отчетности на сумму более 1,7 млрд. Также выявлены нарушения законодательства о контрактной системе на сумму около 134 млн рублей.— Помимо этого, проверкой установлены нарушения требований градостроительного законодательства, в том числе строительство автомобильных дорог начато без оформления соответствующих разрешений, — говорится в документе.Отчеты аудиторов направлены губернатору региона Алексею Текслеру, в Законодательное собрание и прокуратуру области. Уже выписаны представления министрам строительства и транспорта, главе Сосновского района и председателю Комитета дорожного хозяйства Челябинска.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru