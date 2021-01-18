В мэрии Челябинска сообщали, что за прошедшие две недели 2021 года подешевели яйца, яблоки и морковь. Из всех товаров, которые считают социально значимыми, подорожал только репчатый лук.— На регулярной основе мы держим под контролем цены на социально значимые продукты. За первые 15 дней 2021 года роста цен по 46 товарным категориям не обнаружено, — заявил заммэра по экономике Олег Извеков.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru