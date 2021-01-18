Сегодня вечером, 18 января, дороги Челябинска снова встали. По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки в настоящий момент оценивают в 9 баллов. Затруднено движение по проспекту Победы, Свердловскому проспекту, проспекту Ленина, улице Труда, Энтузиастов, Энгельса, Косарева, а также на Комсомольском проспекте.Похожую ситуацию на дорогах челябинцы наблюдали ровно неделю назад, 11 января. Вечером первого рабочего дня город сковали 10-балльные пробки.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru