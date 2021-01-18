Организаторы фестиваля «Том Сойер Фест в Челябинске» выиграли губернаторский грант на проект «Портал». Летом они планируют восстановить наличники — декоративные обрамления окон, спасенные во время сноса домов на Нагорной, где построили развязку.— Летом у нас будет реставрационный интенсив. Мы выбрали четыре наличника, которые будем восстанавливать, — рассказала один из организаторов проекта Анастасия Кашина. — Затем вместе с архитекторами мы сделаем проект по возвращению их городу. Мы хотим, чтобы жители города могли пользоваться ими, видеть их. Чтобы они не пылились на складе.В прошлом году один из восстановленных наличник установили на «Белом рынке». В этот раз будет другой формат. Какой — пока держится в секрете.Принять участие в интенсиве смогут все желающие. Работа будет проводиться под чутким контролем специалистов.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru