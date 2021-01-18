На Челябинскую область снова надвигаются морозы. Синоптики местного гидрометцентра сделали прогноз погоды на вторник, 19 января.Ночью столбики термометров покажут -23, -28, в городах и низинах -28, -33. Днем воздух прогреется до 12,-17, на крайнем западе -6,-11 градусов. Будет переменная облачность, местами небольшой снег, на западе и юго-западе до умеренного. Также синоптики обещают западный ветер с переходом на восточный со скоростью 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с.Кстати, в ночь на 19 января православные верующие празднуют Крещение Господня. Окунуться можно будет сегодня ночью, 18 января, и до 15:00 следующего дня. Где будут купели в этом году, можно узнать по ссылке.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru