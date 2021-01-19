В Челябинске из-за холодов отменили занятия в школах с 1 по 4 класс первой смены. Об этом во вторник, 19 января, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города.По данным гидрометцентра, сегодня в Челябинске переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -26... -28°C, днем -14... -16°C. Ветер западный с переходом на восточный — 3-8 м/с.Решение об отмене уроков принимает комитет по делам образования Челябинска, опираясь на среднеарифметические значения текущей и прогнозируемой температуры воздуха и скорости ветра к 21:00 и 5:00. Их вычисляет старший оперативный дежурный ЕДДС. Чтобы вам было удобно ориентироваться, мы собрали температурную шкалу отмены занятий в одной картинке.На случай сильных холодов, держите памятку с рекомендациями ЕДДС:Как правильно ухаживать за лицом зимой, чтобы каждый раз не превращаться в шелушащийся красный помидор, мы узнали у челябинского косметолога Валентины Желавской.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru