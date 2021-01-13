В Челябинске обсуждают появление нового арт-пространства: на территории бывшего ночного клуба GARAGE заработал «Центр развития молодежной культуры».— Подобные околокультурные события в нашем городе, увы, редкость, общественность одновременно и воодушевилась, и насторожилась, — передает городской телеграм-канал «Челябушка».Известно, что к переформатированию причастен Игорь Милованкин, детский психолог и основатель выставки «Шизарт» (с картинами от душевнобольных и подростков).— Кто знает, к чему приведет гремучая смесь из «Шизарта», «Гаража» и молодежной культуры? Внутри решено сохранить интерьер (либо сэкономить на ремонте, ведь помещения в аренде), поэтому для завсегдатаев дискотек нулевых пространство будет как музей, — продолжают авторы «Челябушки». — Концепция простейшая — лекции, выставки, мастер-классы, кинопоказы, спектакли, школы ди-джеев и хореографии. И еще один удивительный момент «реанимации»: площадку обещают сделать свободной от спиртного. Что называется, ирония судьбы.