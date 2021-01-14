Глава южноуральского нацпарка «Таганай» Алексей Яковлев назначен замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий в Минприроды России.— Плюс один наш человек в федеральном центре, в значимой структуре. «Таганай» с его отъездом не только не осиротеет, но и получит весомую поддержку, равно как и другие ООПТ, те же «Зигальга» с «Зюраткулем», — сообщает городской телеграм-канал «Челябушка». — Регион давно нуждается в перезагрузке природных территорий и пока, к сожалению, не попадает в сводные списки популярных мест для отдыха россиян в каникулы. Тем не менее, власти ищут точки опоры: недавний заход в нацпроект о туризме, включение губернатора Алексея Текслера в профильную правительственную комиссию, создание туристического кластера и вот — перевод Алексея Яковлева в Москву.Алексей Яковлев по образованию экономист, окончил Челябинский государственный университет. С 2010 года занимал должность директора национального парка «Таганай». Отметим, что в 2019 года под управлением «Таганая» находится и новый нацпарк «Зигальга».