Ученые Южно-Уральского государственного университета вместе с коллегами из Индии разработали специальный материал на основе крахмала для пищевых продуктов. Он биоразлагается, поэтому не будет, как пластик и полиэтилен, загрязнять природу. При этом производить его можно на имеющемся оборудовании из вторпродуктов с помощью ультразвука, а значит — дешево.— На долю изделий из пластмасс приходится около 40 % бытового мусора. Подсчитано, что среднее время использования пакета составляет около 20 минут, а длительность его разложения больше 100 лет, — поясняет доктор технических наук, профессор Ирина Потороко, под чьим руководством шла разработка нового материала.По ее словам, решением проблемы может стать биоразлагаемый материал на основе композиции растительных полисахаридов разных видов, которые могут разлагаться в окружающей среде в короткие сроки на безопасные для природы вещества.Над новым материалом на основе растительных полимеров работали молодые ученые Арам Цатуров, Артем Малинин, Наталья Науменко, Удей Багале. Удей — молодой ученый из Индии, работающий в университете по программе постдоков. Они подобрали оптимальный компонентный состав растительных биополимеров и их соотношение для получения пленочного материала. Для обработки раствора предложили модифицировать традиционную технологию за счет применения дополнительной обработки ультразвуком.Полученный материалы, по мнению ученых, можно использовать в медицине, фармацевтике, пищевой промышленности, косметологии, а также для получения упаковочных материалов, пленок и капсул с заданными характеристиками. Материал может полностью разлагаться в компосте.В ЮУрГУ добавляют, что патент зарегистрирован, получены первые опытные образцы. Если технология будет успешно испытана в промышленных условиях, ученые не исключают внедрение ее в производство.Коллектив ученых Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ несколько лет занимается разработкой новых биоматериалов. Как рассказали в вузе, уже была создана экопосуда и съедобный биопластик.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru