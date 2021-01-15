В южноуральском Минздраве сменили подачу статистики по коронавирусу. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», первым делом в отчете отныне публикуют число выписанных за день и с начала наблюдений, а уже потом — сведения про прирост.— Также пресс-служба ведомства перестала в красках расписывать нагоняющие тоску подробности о сопутствующих диагнозах скончавшихся. Может, свежая тактика и не бросается в глаза (СМИ так и перепечатывают в первую очередь цифры по смертности и новым подтверждениям), но настраивает на иной лад, — отмечают авторы «Челябушки». — Закрытие ковидных госпиталей, заверения оперштаба в снижении показателей, полная готовность к масштабной вакцинации, смещение акцентов в статистике и все — жизнь налаживается и регион не болеет, а выздоравливает.Между тем, на утро 15 января Минздрав зарегистрировал 293 новых случая заражения корнавирусом. С начала пандемии ковид обнаружили у 40 270 жителей региона. За день из больниц выписали 371 пациента. Общее число переболевших составило 25 649 человек.