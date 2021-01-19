Прокуратура продолжает попытки ужесточить наказание экс-главе Челябинска Евгению Тефтелеву. Приговор, который вступил в силу 23 декабря, предполагает три года лишения свободы с с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 37,5 млн рублей.В прокуратуре Челябинской области с выводами апелляционной инстанции о том, что нет оснований для ужесточения наказания, не согласились.— В судебную коллегию по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции внесено кассационное представление об отмене апелляционного определения в связи с допущенными существенными нарушениями уголовного и уголовно-процессуального законов, повлиявшими на исход дела, и передаче уголовного дела на новое апелляционное рассмотрение, — сообщает прокуратура Челябинской области .В ведомстве уточняют, что в судебном решении нет мотивировки принятого решения.Напомним, ранее прокурор просил увеличить срок до 6,5 лет, а денежную выплату — до 75 млн рублей. Сторона защиты, напротив, настаивала на том, чтобы лишение свободы заменили на штраф в размере 3-5 млн рублей.28 октября Евгения Тефтелева признали виновным в получении взятки от строительной компании. Деньги он вымогал вместе с бывшим начальником управления капитального строительства Евгением Пашковым. Последний отказался сотрудничать со следствием и признавать свою вину, а Тефтелев заключил досудебное соглашение с прокурором.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru