В Центре Челябинска возле комплекса «ПаркСити» произошла массовая авария — столкнулись три машины. Как сообщают читатели КП-Челябиснк, один из автомобилей перегородил две полосы в одну сторону.— Одна машина перегородила две полосы на улице Лесопарковой в сторону улицы Худякова. Вторая машина вылетела в снег на обочине, третья — стоит на аварийке, — сообщает читатель КП-Челябинск.Информация о пострадавших уточняется.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru