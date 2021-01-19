В Челябинской области за сутки зарегистрировали 299 новых случаев коронавируса. Среди зараженных — один школьник. С начала пандемии число заболевших достигло 41 770. Об этом во вторник, 19 января, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.Скончались 15 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались 9 пациентов.Больничные палаты при этом покинул 341 пациент, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 27 529 человек. Под присмотром врачей остаются 12 677 зараженных.В Челябинской области режим повышенной готовности действует до 24 января.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru