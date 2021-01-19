С 21 января в Златоусте пройдет третий тур ватерпольного Чемпионата страны. В нем участвуют пять из шести лучших команд Суперлиги России. Спортсменкам «Уралочки» предстоит провести три матча: с «Дианой» из Санкт-Петербурга и дважды с московским «СКИФом».Игры с участием ватерполисток Златоуста пройдут 22, 23 и 24 января. Практически сразу после домашнего турнира «Динамо-Уралочка» отправится в Ханты-Мансийск на 4 тур Чемпионата России.А уже 3 февраля наша команда стартует в Еврокубке. Отборочный раунд Кубка Европейских чемпионов пройдет в Венгрии.