В Златоусте пропал девятилетний Кирилл Емельянов. Мальчик ушел из дома днем 18 января и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. Волонтерам требуется помощь в распространении информации по сети. Об этом во вторник, 19 января, сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» Челябинской области.— Отмены занятий в школах Златоуста вчера, 18 января, не было, Кирилл ушел со школы в 14:30, и дома в 17:00, когда мама вернулась с работы, его не оказалось, — рассказали КП-Челябинск в «ЛизаАлерт». — Живет он с мамой. Она обратилась в полицию, заявка в отряд поступила сегодня утром. Мальчик хорошо ориентируется в городе, может передвигаться на маршрутках и трамваях. Ночью на улице было холодно, и мальчик мог попасть в беду. Просим жителей Златоуста обращать внимание в торговых центрах, в кафе и на улице, нет ли одиноко гуляющего ребенка, и по возможности сообщать нам или на линию 112.Мальчик может находиться в вашем районе. Его приметы: рост 130 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. Был одет в черную куртку с красными полосами, светло-синие джинсы, синие ботинки, серую вязанную шапку с помпоном.Всех, кому что-либо известно о местонахождении Кирилла, просят позвонить по бесплатному номеру 8-800-700-54-52 или на линию 112.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru