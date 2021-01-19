Сегодня, 19 января, губернатор Челябинской области Алексей Текслер отмечает 48-летие. Это его второй День рождения, который он празднует в должности главы региона.Алексей Текслер вырос в Металлургическом районе Челябинска. Когда ему было 16 лет, вместе с родителями он переехал в Норильск. Там он с отличием окончил Норильский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление в металлургии», затем работал на «Норильском горно-металлургическом комбинате» и «Норильский никеле».С 2008 по 2009 годы Алексей Текслер был главой администрации Норильска. В 2013 году уехал в Москву, где стал заместителем министра энергетики РФ, а затем стал первым замом министра.19 марта 2019 года президент России Владимир Путин назначил Алексея Текслера исполняющим обязанности губернатора Челябинской области вместо Бориса Дубровского. На выборах в сентябре 2019 года Алексей Текслер набрал большинство голосов и возглавил регион.«Комсомольская правда» присоединяется к поздравлениям!К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru