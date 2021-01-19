На въезде в Челябинск на улице Дарвина рейсовый автобус с пассажирами попал в аварию с фурой.— Автобус следовал из поселка Первомайский в Челябинск, — сообщил диспетчер автовокзала Южный.В Коркинском АТП сообщили, что на место выехал их сотрудник. И вся информация будет позже. В МЧС по Челябинской области, которые, по данным очевидцев, тоже работают на ДТП отправили в ГИБДД по Челябинску. В Госавтоинспекции обещали предоставить комментарий позже.В челябинском горздраве сообщили, что в аварии пострадала женщина. У нее травмирована рука.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru